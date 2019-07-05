鐵路警察遇刺身亡，喚起各界對員警配備的重視，內政部長徐國勇昨晚宣布，在總統蔡英文的指示下，「要人有人，要錢有錢」，並要求警政署立刻採購適合在大眾運輸工具封閉空間內使用的電擊槍，但他的友人，國內著名的醫美機構愛爾麗集團總裁常如山已捐贈新台幣300萬購買250支符合警政署規格的電擊槍，優先配予鐵路、高鐵警察使用。

愛爾麗集團在官方臉書上表達對年輕勇警逝去的不捨與感謝，並證實總裁捐贈電擊槍。〈愛爾麗醫美粉絲專頁〉

身為國內知名的大型醫美機構總裁，常如山昨天一直都在關心鐵警局員警遭刺殺案的後續進度，同時在下午就致電徐國勇，並了解相關裝備規格與需求後，立刻掏出3百萬，採購250支符合警政署規定的電擊槍，優先送給鐵路、捷運與高鐵警察使用。

徐國勇原本想對外界宣布常如山的義舉，但常如山希望不要曝光，因此在記者會時僅提到「友人」率先捐贈。

常如山長期以來就相當關注員警安全，由於自己有不少警界友人，因此他對警察勤務也相當熟悉，外表斯文的他為此他還去苦學格鬥祭與泰拳，長期下來，常如山也經成為企業界CEO中罕見的泰拳與格鬥高手。

徐國勇表示，他要向友人的善舉表示感謝，也請警政署優先採購裝備，並繼續編列預算積極加強改善為未來員警裝備，而在今年10月後，警政署將陸續增加260名警力投入鐵路警察局，確保員警執法安全。

(中時電子報)