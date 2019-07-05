年度盛會明星賽與全壘打大賽將於下週登場，在球季即將來到中段休兵，審慎布局下半季作戰方略前，盤算如何拉近分區領先差距、卡好季後賽席位追逐空間？讓上半季最後一週的賽事顯得格外重要。

針對競爭激烈的美聯戰況，台灣運彩這幾天針對洋基vs.光芒系列戰提供單場和場中投注，玩家們不妨多掌握一些賽前的球探報告，並慎選下注方式和對象，在上半季收關前再撈上一筆。

目前在美聯東區，紐約洋基隊保持6場半差距領先排名第二的坦帕灣光芒隊，今天（5日）起「條紋大軍」將前往佛羅里達與光芒進行四連戰，這是兩軍在上半季第四次的系列戰，前三回合過招，洋基以7勝2負戰績占上風，包括六月中旬在紐約主場的三戰橫掃。正因為在對戰光芒的系列戰取得絕對優勢，才讓洋基在季初原本落後光芒的劣勢中得以翻轉戰局。

光芒隊先發王牌Blake Snell去年贏得美聯投手賽揚獎殊榮後，對這支年輕隊伍的士氣有極大的鼓舞作用，上一季更在先發投手戰力窘困下以革命性的「假先發（或雙先發）」方式應戰，一路奮戰到季未才與季後賽緣慳一面，是一支作戰能力頑強且韌性十足的勁旅。

本季，光芒隊找來前兩季在太空人隊表現出色的強投Charlie Morton前來助拳，先發投手陣營獲得補強後，更增球隊與洋基、紅襪爭奪美東王座的信心。

六月時對光芒之役投出完封勝的田中將大（Masahiro Tanaka）將在明天（6日）兩軍系列戰的第二役為洋基登板，而Blake Snell和Charlie Morton則是在第三、四兩戰為光芒隊掛帥先發，玩家們可以考慮是否選擇在三人登板時針對勝負、大小分下注，或者在「局局樂」的投注上繼續賺取獎金。

(中時電子報)