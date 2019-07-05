大陸官媒《環球時報》今天報導，英國廣播公司（BBC）4日報導，英國外交大臣亨特聲稱，大陸將面臨「嚴重後果」，拒絕排除「對中國施加制裁或驅逐中國外交官」的可能。不過這一嚇唬，連英國媒體都矇不住。

《環時》引述BBC評論說，英國對大陸很少有可打的外交或經濟牌，與大陸的戰略貿易利益對脫歐後的英國尤其重要。3日在倫敦，大陸駐英國大使罕見召開記者會，批評英國政府「在大是大非的問題上，選擇站在錯誤一邊」，「中英關係在某種程度上已經因英方干涉香港事務受到損害」。

BBC報導，英國首相梅伊3日就香港問題向大陸領導人表達了「擔憂」。大陸外交部發言人耿爽4日旋即反駁。接著同一天，大陸駐英大使劉曉明就香港問題召開記者會，英國《衛報》等多家媒體用「罕見」形容這場記者會。劉曉明譴責英國政府一些人干預香港事務，為暴力違法分子撐腰打氣。

英國天空新聞台等多家媒體3日報導，大陸大使舉行記者會後，英國外交部召見劉曉明大使，稱其表態是「不可接受和不準確的」。對此，大陸大使館發言人4日再回應，香港事務純屬大陸內政，任何國家、組織和個人都無權干預。

報導稱，這場「中英論戰」引起國際關注，而「戰爭」始作俑者亨特4日繼續秀強硬。據報導，他在BBC受訪時繼續警告稱，大陸可能會因對待香港抗議者而面臨「嚴重後果」，但拒絕詳細說明，僅稱「保留所有選擇」。

《衛報》稱，當被兩次問及他是否計畫「對中國實施制裁或驅逐外交官」時，亨特稱：「沒有外交大臣能夠準確說出在這種情況下會發生什麼。你需要（美國前總統）柯林頓所說的『戰略模糊』。」他還稱，英國「始終將原則置於商業利益之上」。

不過，BBC網站4日在報導後引述外交記者蘭達爾的分析說，英陸這場「言語戰」的危險之處在於可能影響更廣泛的雙邊關係，並危及英國與大陸的戰略貿易利益，這一點在英國脫歐後會變得更加重要。亨特對大陸可能面臨的「嚴重後果」閉口不談，「不僅因為英國很少有可打的外交或經濟牌，還因為他不想挑起可能進一步損害中英關係的後續衝突。」

(中時 )