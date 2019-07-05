立志當個稱職的老師。(楊漢聲翻攝)

立志當個稱職的老師。(楊漢聲翻攝)

來自台中的陳柔伊就讀台東大學特殊教育學系是今年的畢業生，陳柔伊雙親皆為教職，耳濡目染之下便立志將來要當位稱職的老師，希冀自己有朝一日能成為指引孩子的的燈塔，在生命中綻放他們的光芒。

陳柔伊說，大學他參加娜魯灣青年社，時常進入偏鄉做服務，每年的寒暑假會與社團夥伴一起到偏鄉原住民地區的國小進行教學服務，今年暑假更辦理史懷者教育活動到澎湖鳥嶼國小，每每在偏鄉進行教育服務時內心都有不同的悸動。

「老師你們是不是辦完營隊就走了？」每每聽見學生這樣詢問她，看著孩子失望的話語和神情，這必定是過往的社團或是代理老師先前留給他們的不愉快經驗，她深刻的感受到學生對老師們的需要。

陳柔伊表示，縱使現在只是學生的我，雖然只透過營隊？課輔等等的方式進入偏鄉做短期的教學服務，但依舊希望能多注入些心血，盡她所能，帶領這些孩子越過偏鄉的藩籬，讓他們有機會透過多元的學習，建立自信與成就感，讓孩子對未來有更多的期許。

「雖然偏鄉教育相對弱勢」但陳柔伊說，這些年越來越多老師奉獻偏鄉教育，她相信只要有溫柔而堅定的態度及愛心的注入，孩子們的潛力能讓更多人看得見，像南投縣爽文國中的王政忠老師翻轉學生的經驗，提供學生展現的舞台，便深深觸動她的內心，偏鄉弱勢學生依然可以有他們的藍天。最後陳柔伊堅定的說，她會持續在教育的這條路走下去。

(中時 )