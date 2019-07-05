高雄市長韓國瑜原定6日舉行高雄場造勢活動，因考量恐易模糊焦點取消，韓國瑜改揪韓粉遊高雄拚觀光，台北市長柯文哲今結束上海行程返台後，明天也要到高雄趴趴走，被解讀在「蹭韓」，對此，柯文哲受訪笑稱，邏輯是這樣啦，不是去高雄都是韓粉。

柯文哲積極備戰明年總統選舉，今結束上海參訪行程返台後，明天馬不停蹄前往高雄跑行程，柯文哲今受訪忍不住抱怨，老實講回去要查一下，這代表排行程的兩個幕僚沒聯絡，怎麼會今天回上海，隔天馬上去高雄，回去會叫行程小組溝通一下，他們以為我每天都不用睡覺一直工作嗎？

(中時 )