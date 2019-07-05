日本便利商店的龍頭老大「7-11 」7月1日剛推出獨自的智慧型手機支付軟體「7pay」，4日便有約900名會員的支付系統遭第3者入侵，被任意加值後購買高額商品，受害總額約5千5百萬日圓(約台幣1千6百多萬元)。

日本警視廳新宿警署3日逮捕到兩名涉案的大陸嫌犯，22歲的張升及25歲的王雲飛(音譯)，他們正要用盜用自「7pay」的錢購買電子菸，被日警當場以詐欺未遂罪嫌逮捕。

受害者是住在東京都內的40歲男子，他於3日發現7-11有一筆約20萬日圓(約台幣5萬8千多元)的付款記錄後，立刻通知7-11那筆錢不是他花的，經查證是他的「7pay」帳號、密碼遭盜用。

這兩名大陸嫌犯在新宿區的「7-11 」佯裝為受害者本人，並從他的信用卡加值了20萬日圓到「7pay」，再用「7pay」購買40盒電子菸的菸彈，總金額約20萬日圓。他們買完後向店員表示，「因為量太多，東西先寄放一下，等一下再來拿。」當兩名嫌犯再度回到店裡時，當場被趕到現場的警察逮捕。

兩名嫌犯供稱兩人事前互不相識，都是透過「微博」接收犯案指令，且是頭一次碰面。王雲飛否認涉案，張升已坦承犯案，張升表示，被告知「7pay」的帳號、密碼後，依指示到店裡買電子菸的菸彈，每1盒菸彈的報酬是300日圓。警方懷疑可能有國際犯罪組織介入此案，目前正在深入調查中。

(中時 )