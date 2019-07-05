鐵路警察局員警列隊向殉職警員李承翰致敬。（廖素慧攝）

25歲的員警李承翰因處理補票糾紛，遭歹徒重傷不治，各界哀悼。亞洲警察學會秘書長葉毓蘭，昨日也在臉書發文。但她表示，貼文引來1450群起撻伐，說她消費污辱殉職勇警。葉感嘆，台灣警察的困境，是「政府」，不分藍綠的政府聯手長久造成的。幾十年來她走過不少國家，「沒有看過有人如此踐踏公權力，如此糟蹋警察。」

亞洲警察學會秘書長葉毓蘭在臉書表示，昨天她的二篇簡短貼文，經媒體大量轉載報導，也引來1450群起撻伐，說她消費污辱殉職勇警，惡意攻擊執政黨。

葉毓蘭說，其實台灣警察的困境，是「政府」，不分藍綠的政府聯手長久造成的，但是，當有問題發生時，她不要求執政黨立即改進，難道還要像腦殘的1450們再去翻老帳，再去追李登輝、陳水扁、馬英九的責任？

「幾十年來我走過不少國家，沒有看過有人如此踐踏公權力，如此糟蹋警察。」她轉貼網友Jimmy Yen文章，並表示Jimmy Yen的現身說法，印證她昨天的控訴。葉毓蘭批，霸氣小英除了「要人給人，要錢給錢」外，能不能請妳的大法官們給警察一個公道，請司法做警察執法的後盾？

(中時電子報)