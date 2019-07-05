為何杜蘭特每次跳槽走人，都要弄到前東家不滿的糟糕地步呢？根據《ringer》記者比爾西蒙斯爆料，杜蘭特刻意選在柯瑞還在趕往紐約跟他見面的飛機上時，直接宣布自己加盟籃網的震撼彈，這種相當沒品行為，已讓勇士相當不滿。

時間點約在1日凌晨5點左右，杜蘭特透過IG宣布自己加盟籃網，可是當時柯瑞正在飛往紐約跟他見面的飛機上面，不過柯瑞並未因此轉機或改變既定行程，而是很大方地仍跟杜蘭特見面，可是勇士卻對杜蘭特這種冷漠態度感到憤怒。

「柯瑞決定做出相當體面行為，就是無論如何都跟杜蘭特見面，基本上他只是去說再見，但勇士內部卻因此感到被冒犯，」比爾西蒙斯說，「柯瑞無疑是這個聯盟最佳隊友之一，他一直很關心且維護著杜蘭特，這種分手方式明顯很糟。」

這並非是杜蘭特首次做出這種得罪前東家行為，回顧2016年夏天，當時謠傳杜蘭特仍會續留雷霆，且跟韋斯布魯克做出承諾，沒想到他卻反悔加入勇士，也讓他跟韋斯布魯克徹底翻臉，雷霆更對杜蘭特這種「抱團」舉止感到不滿。

(中時電子報)