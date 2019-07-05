PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜擁高民意，也被視為國民黨2020總統初選「最強候選人」。自掀起「韓流」，面臨黨內外各種圍剿、抹色，「韓粉」卻反升格為「韓家軍」，高喊愈打愈鐵。有消息傳出，綠營認為韓若出線，比鴻海集團創辦人郭台銘還好打。網友直言，綠營每次想打韓，最後都反打到自己；更表示，韓就如電玩遊戲中的「原地回血」，有如金身護體。

網友在PTT論壇發《韓國瑜就是民進黨公認最好打的》一文，唱衰：「韓粉還在裝死喔？韓國瑜就是民進黨陣營認為最好打的！到時候被雙殺，丟了總統，也丟了高雄，就不要在那邊哭哭！」

對此，有網友回應：「笑死人！韓國瑜如果最好打，去年民進黨全黨打一人韓國瑜，韓國瑜還是大勝54088，證明韓國瑜是民進黨最害怕的候選人！因為去年已經證明了民進黨傾全黨之力，還是贏不了韓國瑜。如果民進黨認為韓國瑜好打，那請在國民黨初選民調一起來支持韓國瑜，讓韓國瑜代表國民黨，民進黨應該樂觀其成！」

也有網友舉電玩例子直言：「有沒有玩過楓之谷之類的遊戲？就是打怪會狂跳傷害值。現在打韓就是會看到傷害數狂跳，所以都認為很好打，可傷害都是跳1 1 1 1 1，還不用放治癒，韓站在原地就回血了，幾乎是鎖血狀態。還不說經常打韓變成倒打陳菊，他還是自帶反傷，民進黨打下去自己還吐血！能夠傷害到對方才叫好打，烙跑這事確實可以一直打，但打了兩個月，已經開始鎖血，竟然還沒發現？這觀察力是真的不行啊。」

(中時電子報)