仲夏夜之夢，來看可愛動物，聽音樂賞畫作！台北市立動物園夏天週六的夜晚真的很不一樣，每年只有在7、8月的8個週六（108年7月6日至8月24日），夜間延長開放至9點。即將在明天（7/6）夜間開放首日登場的，是由國立台師大學表演藝術研究所所長夏學理教授策劃編導、與國際知名生態藝術大師楊恩生教授以生命彩筆，透過畫作、音樂、彩繪、舞蹈、詩作、劇場聲效、原生態影像等元素，為大家帶來呼應生態之美的【生態多媒體劇場-「水‧彩」】，共演出7個子題的劇碼，歡迎大家一起到動物園，欣賞這難得的生態藝術饗宴。

【水•彩】生態多媒體劇場-劇照。（台北市立動物園提供）

國際知名生態藝術大師楊恩生教授以生命彩筆，為「生態永續」奉獻一生。透過楊恩生教授的鮮活彩筆，世人能欣賞到棲息於世界各地的動植物以及大自然的奇異景象。基於感動與使命，台灣師範大學表演藝術研究所所長夏學理教授師生，與楊恩生教授攜手，透過畫作、音樂、彩繪、舞蹈、詩作、劇場聲效、原生態影像，用藝術呼應生態之美，創作以「水‧彩」為名的多媒體劇場，將在台北市立動物園夜間開放首日，帶來整整兩小時精彩絕倫的演出。

【水•彩】生態多媒體劇場-劇照。（台北市立動物園提供）

令人期盼以久的【生態多媒體劇場-「水‧彩」】將於7月6日（六）於台北市立動物園大門廣場進行演出，演出時間自晚間6點30分開始，共分為7個篇章：「授記」、「涓滴」、「靈動」、「奔騰」、「逆變」、「孤絕」及「回光」來呈現置身於原始森林、廣闊平原、極地冰山…等生態環境。

同時，從鋼琴演奏家、舞者、打擊樂者的身上，也都能看到動物的形像、特質與姿態，必將為觀眾帶來一場身歷其境的視覺與聽覺饗宴，也提供正確的生態知識與一個靜下心來感受自然風光和美學藝術的空間。

【生態多媒體劇場-「水‧彩」】也提供正確的生態知識與一個靜下心來感受自然風光（花豹）。（台北市立動物園提供）

此外，睽違一年的「動物夏夏叫」活動，今年以「瀕危動物奧運會」為主題，推出一系列好玩有趣的闖關活動，以結合肢體律動及動物知識，陪伴小朋友們度過快樂又充實的暑假！活動期間園區部分場館將延長開放至晚間9點，精采節目將於下午5點開始。

【生態多媒體劇場-「水‧彩」】從鋼琴演奏家、舞者、打擊樂者的身上，也都能看到動物的形像、特質與姿態（大紅鶴）。（台北市立動物園提供）

動物園大門廣場主舞台有精采的動物知識有獎問答、勁歌熱舞、動物繪本說故事、生態電影欣賞等節目，及琳琅滿目好玩又好逛的野保市集。自7月6日起至8月24日止，連續8週的星期六，台北市立動物園邀請大小朋們一起來共襄盛舉。

生態多媒體劇場 -「水．彩」

演出地點：台北市立動物園大門廣場

演出時間： 7 月6 日(六) 晚間18:30-20:30

(中時電子報)