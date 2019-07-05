淡水海砂屋東來大廈，被評估只要遇到5級地震就有倒塌可能，新北市府今年3月公告大樓將停止使用，並給90天搬遷時間，時限將在7月7日截止，程序完備後，新北市府8日起將直接斷水斷電，並封閉騎樓。

東來大廈1988年完工，原有81戶，為地上7層、地下2層建築物，2012年被鑑定為海砂屋，現況鋼筋嚴重裸露、外牆剝落，甚至發生騎樓坍塌狀況，危及居住安全，不過住戶意見紛歧，遲遲無法整合重建。

市長侯友宜上任後，表明將優先解決來大廈問題，並強調，不會明知有危險卻視而不見，有危險就要設法解決。

新北市府去年先協助辦理耐震詳評，認為東來大廈面對五級地震時，建築物將有立即性危險，建議拆除重建，市府工務局3月並對東來大廈發出停止使用公文，給予住戶90天搬遷，預定於7月8日斷水斷電並封閉騎樓。

新北市都更推動辦公室也派員逐戶拜訪，並在淡水幸福里設置前進工作站，隨時提供諮詢服務、協助溝通整合。

城鄉發展局黃一平局長表示，本案屬自力更新，去年12月28日申請辦理都更程序，今年劃定都市更新地區，6月20日提送本市重大政策案件專案小組會議審議，目前同意比例已由原來的76％提高至98％。

(中時 )