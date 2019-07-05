民眾送花到嘉義鐵警派出所致哀致敬。（廖素慧攝）

鐵路警察李承翰遭鄭姓凶嫌刺殺殉職，嘉義所鐵警僅餘8名警力，更凸顯鐵警系統的人力、配備不足的問題，中央指示保安警力釋出支持鐵警勤務，5日有40名保警配置到鐵路警察局高雄分局，部分警力下午發配至嘉義派出所。

年僅25歲績優的鐵警李承翰英勇殉職，嘉義派出所李員的辦公桌擺著他的警帽、名牌，如今人去位空，令人不捨，所內的氣氛低迷，有許多民眾送花到派出所致哀，為鐵警加油打氣。

嘉義派出所長丁勝豐強忍悲痛，協助李員的後事，也為同事打氣，他說，李承翰像是自己的兒子，他真的很不捨，但還是要打起精神維護治安，希望同仁繼續堅守崗位，維護民眾的安全，也要注重自身安全，以告慰承翰在天之 靈。

嘉義派出所負責台鐵沿線大林、民雄、嘉義、水上、南靖等站區的治安維護，僅有9名警 力，月台巡邏、火車交通事故、車廂的糾紛等工作繁重，人力捉襟見肘，卻長期被輕忽。

李員在車廂內排解逃漏票糾紛遭刺殺殉職，凸顯鐵警人力、配備不足的問題，行政院長蘇貞昌下令保安警力全面支援鐵警，同時警員增配電擊棒，嘉義派出所員警5日穿防彈背心、配備警槍、警棍、辣椒水噴器執勤，並期待保警到位支援。

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(中時 )