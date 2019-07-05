警大實習生李奕岳在學長指導下，學習處理贓車的SOP流程。（王文吉翻攝）

警大實習生李奕岳接連在神岡、西屯尋獲3輛贓車，實習第2天大有斬獲。（王文吉翻攝）

警大實習生李奕岳接連在神岡、西屯尋獲3輛贓車，實習第2天大有斬獲。（王文吉翻攝）

台中市實習警員李奕岳報到隔天，跟著學長擔服巡邏勤務，行經神岡區1處路口發現機車停放位置詭異，立即以警用小電腦查出為車輛，接著在學長指導下，循線前往西屯區再尋獲2輛贓車。李奕岳的表現深獲所長肯定，失主認領時也頻頻感激道謝，讓他覺得很有成就感。

豐原分局神岡所實習警員李奕岳3日上午9時30分許巡邏行經神岡區三民南路與潭雅神自行車道路口附近，發現1輛普重型機車停放於自行車道路橋下，見該車擺放位置明顯有異、外觀破舊、機車龍頭未上鎖等跡象，立即使用警用行動小電腦查詢機車車號，查出為失竊機車。

李奕岳經會同巡邏的警員陳穎謙、羅士榮共同確認再三，隨後通知分局偵查隊鑑識小組進行採證並聯絡車主認領。車主得知愛車被警方尋獲時，興奮得頻頻向警方道謝，表示從報案機車失竊至警方通知尋獲機車不到24小時，警方能在短時間內就找回愛車，效率相當驚人。

警大實習生李奕岳不以尋獲1輛機車為自滿，跟著實習指導員羅士榮學習發還尋獲的機車後，又靠著學長運用路口監視器科技設備與大數據分析，循線前往西屯區台中榮民總醫院附近再尋獲2輛失竊的普重型機車。

尋獲贓車的警大實習生李奕岳自7月1日開始跟著指導警員羅士榮一起擔服巡邏、值班、備勤、勤區查察等勤務。李奕岳說，實習剛開始能尋獲贓車，為實習單位有所貢獻，看到車主因愛車失而復得的感激笑容，覺得尋獲贓車就好像中樂透一樣讓人開心，真的很有成就感。

(中時 )