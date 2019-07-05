許多人怕膽固醇太高而不敢吃蛋，但其實蛋不只能預防動脈硬化、腦中風，還富含胺基酸、卵磷脂，堪稱優秀的「健腦食物」。日本醫學博士透露他長壽的回春秘訣指出，若想減肥又要兼顧營養，建議每天都吃一顆蛋；此外，一天一杯茶或咖啡，還可降低罹患糖尿病的風險。

台灣邁入高齡化社會，每個人都希望年老時不要臥病在床，《早安健康》報導，日本醫學博士、抗老醫療先驅滿尾正在「60而健。60歲以上的人身體如何仍強健？」一書中指出，除了吃藥以外，從日常生活中控制飲食才能趕走宿疾。

蛋含有身體所需的各種必需營養素，又容易有飽足感，因此有減肥效果，有研究指出，早餐吃蛋，可減少午餐攝取的卡路里。此外，咖啡所含的綠原酸，以及茶葉中的兒茶素都有抗氧化作用，近期還發現咖啡因能減少內臟脂肪，改善肥胖問題。

由於咖啡和茶都有抑制飯後血糖快速上升的功效，尤其愛吃甜食的女性，可以選擇搭配咖啡或茶的方式食用。有研究顯示，一天一杯茶或咖啡，罹患糖尿病的風險能降低13％，不過專家提醒還是要適量飲用，而且不要加奶精、砂糖等添加物，才是健康的選擇。

(中時電子報)