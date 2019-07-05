國民黨初選風暴越演越烈，許多候選人都有被做掉疑慮。對此，黨主席吳敦義親上火線說明，表示，他從政40多年，擔任黨主席一職，一定要保持公正公平，不可能為任何候選人，做不公不義事情！

吳敦義在今日舉辦的記者會上表示，國民黨初選即將在7月8日到14日舉行。最近這段時間，黨內同志或國人同胞，都對國民黨的民調作業表達深切的關心，甚至也有些質疑，網路上更有許多不實謠言，企圖醜化國民黨民調作業。

吳敦義對此表示，他要以國民黨黨主席的身分，與這次民調的召集人黃德福教授來做鄭重的聲明，第一，務必要使民調達到公平公正公開的目標結果。第二，7月5日邀請五位候選人或其代表，一起開會確認民調流程，在當日的會議中，民調執行中心都會將候選人意見納入規範中，令人欣慰的是，會議都有達成共識，外界實在沒有理由提出質疑。第三，建立公正的民調，是黨內初選最重要也最關鍵一步。

最後，吳敦義表示，他從政40多年，他和他員工從沒有違反任何法律！他任黨主席，一定保持公正公平公正做法，所以沒有參選的動機，因此，他更不可能為任何候選人，做不公不義事情！他不會留下醜陋的歷史紀錄！他一定會本於大公無私心情，請大家一定要信任！

(中時電子報)