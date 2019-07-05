在台鐵自強號殺警案中，協助台鐵人員制伏鄭姓嫌犯後默默離去的神秘黝黑男，昨天身分曝光，原來是服役於陸軍8軍團機步333旅的迫擊砲中士班長羅偉，陸軍司令陳寶餘將待他休假返營後表揚，而他標準的擒拿動作，更讓當初積極推動這項擒拿武術的國防部部長嚴德發也決定親自召見他，向全軍表揚他的義舉。

在陸軍機步333旅擔任迫砲班長的見義勇為哥羅偉將接受國防部表揚。〈8軍團提供〉

八軍團公共事務組長柳玉和表示，羅偉住屏東春日鄉，目前在目前在八軍團機步333旅3營2連擔任迫砲班中士班長，平常在部隊內就相當熱心，昨天正好休假搭火車要去台中探望母親。羅偉向長官回報，事發當下他也有點驚愕，但是看到警察和歹徒已經扭打成一團，他擔心歹徒會去傷到其餘乘客，所以也跟著撲上去協助制伏。

從民眾拍攝畫面中可以清楚看到，羅男從車廂內就加入協助制伏歹徒行列，動作完全是標準的擒拿動作，順利將鄭嫌壓制在月台上等待其他員警前來處理，事後警方原打算詢問他的資料，但他僅說不需要後就悄悄離去。

羅員事後仍繼續休假，似乎沒當作一回事，陸軍直到媒體詢問後才清楚了解狀況，但為了避免打擾羅員休假，因此將等他收假後，由陸軍司令陳寶餘表揚。

國防部長嚴德發看了新聞畫面後，更對羅偉讚許有嘉，因為羅偉所用的擒拿動作，正在他在擔任陸軍司令其間，嚴格要求所有官兵必學的技能，看到他能學以致用，因此決定要親自召見，並向全軍公開表揚其義舉。

(中時電子報)