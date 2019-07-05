中華職棒Lamigo桃猿才剛拿下上半季冠軍，3日拋出轉賣震撼彈，並表示先前無接觸任何企業及贊助商，目前尚無買家要接手的訊息，不過正在準備國民黨總統黨內初選的郭台銘，明(6)日將要前往桃園棒球場看球，引發外界猜測郭董是否會接手，郭台銘受訪時表示，「我們已經在談了，禮拜六會有答案。」

桃猿近7年贏得5座中職總冠軍，若加上前身La New熊，總共獲得6次總冠軍。桃猿去年完成隊史首次連霸，今年6月25日在台南拋下上半季奪冠彩帶，已拿到挑戰3連霸的門票，未料此時傳出轉手消息。

桃猿近7年贏得5座中職總冠軍，上半季封王後已拿到挑戰3連霸的門票，未料此時傳出轉手消息。（資料照／桃猿提供）

其實統一獅隊在5月17日天母球場的本季主場首戰，曾邀請郭台銘擔任開球來賓，不過可惜天公不做美因雨延賽。這次郭董主動與中華職棒聯盟聯繫，表示希望能前往桃園棒球場看球，體驗一日球迷，時間點剛好在桃猿隊轉賣消息後，令人引發聯想。

對此，郭台銘表示「已經在談了」，不過笑著否認是自己要接手，「我現在已經要參選，所以不做這個東西(經營球隊)，但我先建議，希望能夠把這個球隊好好經營，把它做起來，找別人或怎麼樣，我現在正在幫忙，禮拜六我會給你(答案)。」

郭台銘長期投入公益及體育活動推動，2年前捐贈5000萬給南投縣政府興建南投首座青棒級棒球場，也曾贊助支持莊智淵、曾雅妮、文姿云等國家級選手，甚至郭台銘官方競選廣告也是以棒球及體育做為主軸，才讓郭台銘可能買下桃猿的消息甚囂塵上。

(中時電子報)