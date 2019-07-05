朱立倫赴桃園參加獎學金頒贈活動。(呂筱蟬攝)

民進黨主席卓榮泰日前受訪，說出祝國民黨推「比較正常候選人」競爭，國民黨總統初選參選人朱立倫，5日到桃園參加吳鴻麟紀念獎學金頒獎典禮，會後受訪時表示，國民黨會選出最適合、最正常的候選人，最後贏得2020總統大選。另外，國民黨將於7月7日於凱道舉辦「反鐵籠公投」造勢，預計5位總統初選參選人都會出席，外界認為是否會淪為粉絲內鬨，尤其韓粉會抵制。

朱立倫表示，這是國民黨辦的活動，不只支持國民黨人應該參加，所有維護台灣民主的人都應該參加，訴求主題是全台灣人的訴求，國民黨粉絲不但要踴躍參加，更不能分裂，大家是隊友不是對手。

對於黨中央所做總統民調，是否擔心公平性？ 朱立倫則強調，民調當然要相信，質疑只是造成困擾，民進黨總統選戰好整以暇，國民黨不應內鬨彼此懷疑，沒有必要，唯一一條路就是爭取民眾認同一致對外，7月15後目標就是打贏選戰。

活動朱立倫更與桃園市長鄭文燦、國民黨吳伯雄、吳志揚等人同台，鄭文燦被問到民進黨是不是覺得朱立倫是個比較正常的候選人？鄭文燦表示，稱讚朱換了眼鏡，看起來更年輕，基於同鄉的情誼，特別講他當了8年的桃園市長，做了8年的新北市長，對整個市政國政應該會比較了解一點，他有16年的經驗，對於實際的問題更清楚。

而朱立倫與鄭文燦同樣出身八德，被問到是否桃園會出總統？ 鄭文燦則說，總統出生在哪個地方不重要，重要是要能夠給台灣加分，帶領台灣國家能夠永續發展。

(中時 )