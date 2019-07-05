高市登革熱疫情發燒，不料中央給補助款不阿莎力，明顯「卡韓」作為，兩名韓粉看不下去，今（5）日透過市議員李眉蓁捐贈200萬現金給市長韓國瑜，用於登革熱防疫經費，強調「自己的蚊子自己殺！」、「庶民救庶民總統！」

李眉蓁指出，昨天接到善心人士電話，表示前幾天看了國政論壇，認為韓市長講得非常好，突然有個感觸，覺得他為了做對的事情，中央卻還在為了政治卡韓，不做對的事情，如今蚊子又到處飛，就連自由黃昏市場也被迫休市3天防疫，影響庶民經濟盛大。

她表示，這兩位善心人士是高雄人，不是企業家而是一般民眾，低調不願意透露身分及出面接受表揚，這筆200萬是幾年省吃儉用的零用錢，本來是要做投資運用，但認為如果說今天中央給錢不阿莎力，不如這200萬先把它拿出來，用在刀口上，相信更有意義。

李眉蓁說，她知道韓市長堅持愛與包容，可能不忍心拿這筆捐款，但她與市長溝通，兩名捐款者也很堅持做拋磚引玉，堅持「高雄的經濟，高雄自己救」，「高雄的蚊子自己殺」，「庶民要救庶民總統」。

韓國瑜表示，非常的感動，人間處處有溫馨，高雄市民純樸，關心自己高雄，市府會全力以赴，會在防疫工作上認真打拚。這筆200萬捐款會有依法來執行專款專用。至於防疫的錢還夠用嗎？韓說，盡量在這個有限的預算做最大的發揮，那如果不足，到時候再來想辦法，防疫的工作不會停。

衛生局長林立人表示，中央政府給統籌分配款5318萬，目前第一期款2660萬已經撥下來，後續將適當、積極去執行，再將經費使用執行情形報給衛生福利部，經過他們審查過關後，就會撥第二期款。

針對中央經費卡韓，現在又傳台中市長盧秀燕也遭卡。對此，韓國瑜表示，對於盧市長遭遇感同身受，相信她一定如寒天飲冰水點滴在心頭，大概跟中央很多事情不是非常的順暢，包括她有一些節慶活動，所以她今天代表280萬台中市民發出這個聲音，其實行政院真的要仔細思考，是不是不同的政黨，就用不同的標準以及不同的補助。

(中時 )