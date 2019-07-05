國民黨將於7月7日在凱道發動反公投修法大遊行，擬邀請5位參加總統初選的參選人及15個執政的縣市長一起上凱道。但這活動引發韓粉的擔憂和不安，擔心這場活動是為別人抬轎，對此，資深媒體人黃暐瀚也表示，公投法都已經過這麼久，他不懂為什麼國民黨要在初選前一天這麼敏感時間點辦這個活動。

為抗議民進黨政府「沒收」公投，國民黨將於7月7日在凱道發動反公投修法大遊行，擬邀請5位參加總統初選的參選人及15個執政的縣市長一起上凱道。高雄巿長韓國瑜幕僚26日證實，韓國瑜當天已決定出席，與群眾走上凱道。

黃暐瀚在廣播節目《POP撞新聞》表示，這場77造勢大會，以他採訪國民黨經驗，會在77真的是因為77抗戰日，而不是為了公投。如果真的是為了公投，7月7日反鐵籠公投活動，應該要在6月17日立院公投法三讀通過之前，辦大行造勢才對呀！他不懂，現在辦這個活動有什麼用？不然，國民黨也可以表示，之後修回來，先宣示一下也行，但不要在初選前一天，這麼敏感嗎！

黃暐瀚再表示，國民黨號稱會有十萬人，韓粉來不來，國民黨表示是韓粉的行為，跟韓國瑜無關。國民黨表示，韓國瑜並沒有要求他的支持者不要來，而且韓本人會到，國民黨理解韓國瑜並沒有反對這活動的意思。但問題是，韓粉有自主性，韓粉擔心來會害到韓國瑜，所以韓粉不來。

黃暐瀚對此表示，有哪一個演唱會歌手會跟大家說，大家最好不要來，都希望來越多越好！才會爆滿有人氣呀！國民黨很久沒辦大型造勢，難道不想看到整個活動人來很多嗎？還是希望現場只有兩三萬人就好？既然國民黨希望人多，但又讓韓粉不敢來，其他候選人的人也不知該不該來，這樣真的不好。這場活動舉辦時間方向和地點都出了很大問題。要辦就要在趁議題還能發酵時辦，不然就延到7 月15日後，在7月28日全代會前辦，一鼓作氣的辦才對！

(中時電子報)