水電工黃元鴻前年到莊姓老婦家安裝電源插座，再持水果刀凶狠刺殺莊婦24刀致死、鋸開保險櫃搶走67000元，歷審將他判處無期徒刑，最高法院認為原審沒收犯罪所得不當，直接交還給死者家屬，撤銷原判決後，自為改判無期徒刑判決確定。

2017年11月14日，獨居北市新東街的73歲莊姓老婦，被發現陳屍家中廚房，保險箱被割開，檢警查出被害人善於投資理財，在台灣及大陸擁有不少房地產，多年來住家裝潢水電工程，都交給35歲的黃元鴻處理，因此鎖定黃涉有重嫌追緝。

但黃到案否認犯案，謊稱他與莊婦交情很好，當時莊婦跟他聊天，還請喝酒、喝咖啡，他並稱讚莊婦家的咖啡機品質很好，咖啡很好喝。檢警後來靠著「咖啡渣」突破心防，黃始坦承殺人劫財。

北院考量黃男當庭向被害人家屬下跪道歉，應認為對自己的犯行已有悔意，所為尚未達到罪無可逭、最嚴重之罪，依強盜殺人罪判黃無期徒刑，他不服提上訴，但檢方未上訴，高院依禁止不利益變更原則，不能諭知較北院更重的刑度，仍判處無期徒刑。

案經上訴後，最高法院認為，一二審沒收67000元犯罪所得，應直接發還給死者家屬，此部分撤銷，刑度部分仍維持無期徒刑確定。

(中時 )