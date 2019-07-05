民進黨主導下，本次立法院臨時會通過《公投法》修正案，規定明年大選要與公投脫鉤，往後公投只能兩年舉辦一次，前年才被放出「鳥籠」的公投，瞬間重新被關進鐵籠，引發社會各界抨擊。國民黨因此發起「77上凱道反鐵籠公投」活動，國民黨立法院黨團今(5)召開記者會，呼籲全國民眾在7日下午齊聚凱道，向蔡政府嗆聲，同時將進行《公投法》複決連署，凝聚全民意志，向民進黨討回公投直接民權。

黨團總召曾銘宗表示，公投是最能直接反映民意的直接民主，也是制衡政府施政失能最直接的手段，民進黨在野時強勢推動公投，主張公投綁大選，包括民進黨前輩蔡同榮都曾說過：「公投法是我提的，應該要綁大選」，另外像是現任行政院副院長陳其邁、前行政院長賴清德、民進黨現任黨主席卓榮泰、祕書長羅文嘉、以及現任立委柯建銘、葉宜津、林岱樺、蕭美琴、劉世芳、郭正亮、邱議瑩、段宜康等人也贊成，當時他們全力主張公投綁大選，執政之後全部忘記，令人感到不恥。

曾銘宗批評，《公投法》第23條規定以後每二年才辦一次公投，實務上不可行，瑞士一年就舉辦四次，本次修法不只不符合國際趨勢，對於具有緊急性、急迫性的事件，例如開放美豬，若等二年才辦公投，恐怕已對人民身體健康造成重大傷害，緩不濟急。除此之外，在民進黨主張公投與大選脫鉤的情況下，門檻仍維持絕對多數，未來必須有495萬人投下贊成票才有辦法通過，這樣的高門檻公投，未來已經不可能通過相關公投案。

曾銘宗說，國民黨目前正在推動《公投法》的複決公投案，若2020年國民黨立委席次過半，一定修回《公投法》，如果席次沒有過半，也希望透過此次《公投法》的複決公投案，還給人民直接公投的基本權利。

立委柯志恩表示，政治人物最忌諱的就是兩套標準，過去民進黨一直批判國民黨阻擾公投，將公投關進鳥籠，如今執政了，竟然變本加厲將公投關進鐵籠，尤其每逢公投必出來嗆聲、絕食的林義雄，這次卻默不作聲出來踹共，難道是民進黨的前輩與後輩，對於當年創黨精神已經蕩然無存了嗎？這就是兩套標準的最佳示範。柯志恩強調，民進黨政府將九合一敗選歸咎「公投綁大選」，為了選票將過去堅持的民主價值全部喪失，因此呼籲7日全民上凱道，對兩套標準的民進黨提出最嚴厲的批判。

立委陳宜民痛批，總統蔡英文一手打著香港反抗中的砲火，另一手卻對國內民主政治上下其手，行政、立法、司法各院都成了她的馬前卒。在這次立院臨時會以多數暴力強行通過了《公投法》修正案，沒收人民原有的公投權利，目的只有一個，是為蔡英文明年的大選護航及清除路障，為了一人一黨之私而修法，用心可鄙。

立委童惠珍表示，台灣自詡為民主自由國家，但是看到民進黨為了明年的總統大選，一步步將台灣民主「送終」，連公民最直接行使民主權利的價值也一次毀滅，期待本周日有志之士齊聚凱道，對民進黨修惡公投法提出最強烈的抗議。

(中時 )