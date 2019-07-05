今年自由市場頓失厄文、荷福德兩員大將的「綠衫軍」塞爾提克，根據《The Athletic》記者史瓦茲5日爆料，如今除了補進前黃蜂主控肯巴沃克，更打算把帥哥射手海沃德當作交易籌碼，去跟騎士換回「愛神」洛夫組成全新三巨頭。

海沃德2017年夏天跟塞爾提克簽了4年1.28億美元合約，卻在2017-18年球季開幕戰，就因小腿骨折整季報銷，上季雖告傷癒復出，卻始終找不回昔日神準狀態，場均僅拿10.4分、5.4籃板及3.1助攻，三分命中率更低到3成09。

儘管塞爾提克總管安吉最近曾放話，強調海沃德有機會下季重新找回全明星身手，不過安吉向來說話不算話，隨著塞爾提克今年自由市場元氣大傷，他們確實必須做出更加實際的改變，才會開始考慮利用海沃德去跟騎士換回洛夫。

其實洛夫的處境跟海沃德相當類似，他在去年夏天才跟騎士續約4年1.2億美元，上季卻因腳傷纏身，僅打22場例行賽，整體狀態也不如前，所以騎士最近才把洛夫和崔斯坦湯普生擺上交易檯面，希望可以趕緊真正進入重建期。

假如這筆交易可以成真，肯巴沃克、塔圖與洛夫的全新塞爾提克三巨頭組合，確實有點看頭，也讓塞爾提克下季有望續闖季後賽，問題是塞爾提克不僅要拿海沃德當籌碼，可能還需搭配一些未來選秀權，不知道安吉願不願意點頭！

(中時電子報)