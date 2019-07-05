敖幼祥今天在花蓮郵局現場創作漫畫，以「皮皮」寄信為主角，現場繪畫出逗趣作品。（張祈攝）

敖幼祥（左）將現場創作作品贈送給花蓮郵局局長張淑霞（右）。（張祈攝）

以烏龍院系列漫畫風靡兩岸的台灣漫畫界大師敖幼祥，漫畫創作今年邁入40年，與花蓮郵局獨家合作，集合199冊作品精選手稿，將於15日在縣內各郵局限量發售，並於21日也是敖幼祥「出道」紀念日在花蓮火車站舉辦簽名會，敖幼祥說，烏龍院作品持續創作中，要再畫10年、20年。

敖幼祥自1979年踏進漫畫界，40年創作生涯，就有超過20年待在花蓮，他說，剛來花蓮時，住在距離市區約 2個小時車程的靜浦部落專心創作，1年半的時間作品都是郵寄到台北，他笑說，沒有郵局就沒有今天的他，與郵局的緣分很深。

這次與郵局合作「動漫大師敖幼祥40周年限量珍藏版郵摺」從設計到選圖，都是敖幼祥親自操刀，他說，選出不同時期的代表作品，以郵票圖樣排列，照時間軸排列，快速了解這40年的創作，也有些冷門的作品參雜，這都是他勇於嘗試的痕跡。

他透露，自己嘗試單格、四格漫畫及動畫，也曾挑戰較嚴肅的社會漫畫，但銷量不如預期，目前最賣座的烏龍院仍持續創作，今年更在中國大陸騰訊創下10億點擊率，這天文數字也帶給他持續創作的信心，誓言要再繼續畫10年、20年。

花蓮郵局長張淑霞表示，限量珍藏版郵摺將於15日正式發行，限量2000份，定價新台幣299元，民眾可至花蓮縣各郵局購買，或劃撥0064800-7花蓮國安郵局集郵專戶，31日前訂購郵摺，還加碼贈送敖幼祥手稿明信片1張，限量500份；另，將在21日上午9時於花蓮火車站3樓售票廳舉辦「動漫大師敖幼祥40周年創作紀念」臨時郵局活動，邀請敖幼祥為現場購買郵摺民眾留下親筆簽名。

(中時 )