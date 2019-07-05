一位不滿25歲的鐵路警察李承翰在執勤中犠牲了，前外交官介文汲說，在電視上看到他奮勇盡職鞠躬盡瘁的身影，心中充滿了敬意與不捨，想到了他消逝的年輕生命及身後的家中老小，心中湧起了無限的感慨與悲傷。他感嘆並質疑，「沈浸在初選勝利，準備快樂出訪的蔡大小姐英文會認真當一回事嗎？她是真心在乎這些社會底層小人物的死活，還是自己的權位？」

前外交官介文汲說，住過很多的國家，從未看過像我們國家這樣認真負責，卻又得不到自己國家重視及善待的基層員警。更廣的說，他看到的台灣是，基層的工作人員普遍被付予超過他們能力的職責，但卻未被給予等量的支持與重視。

曾有一位學者說，台灣是富豪及老闆的天堂。介文汲說，不止如此，台灣還是政客及權貴的天堂。這些人形成的政經特權壟斷結構，用錢及權從精神及體制上宰制了台灣，確保他們永遠坐在轎上吃香喝辣，卻不顧腳下轎伕的死活。

李承翰的夥伴們在粉專中用「心痛如絞，無法形容」八個字表達了他們的心情，並再次提出改善裝備、檢討制度等老問題。介文汲問，你認為「正沈浸在初選勝利，準備快樂出訪的蔡大小姐英文會認真當一回事嗎？她是真心在乎這些社會底層小人物的死活，還是自己的權位？」

介文汲說，台灣有今天的成績是全民數十年來共同努力的成果，但社會頂端人的少數人壟斷霸佔這些成果的情形已越來越嚴重；豪宅超跑隨處可見，街友低薪卻越來越多。臺灣的底層基層倘不能自覺團結，奪回應有的發言權及主導權，就只能繼續卑微地活在權貴們的施捨中了。

(中時電子報)