2004年9月29日，蒙特婁博覽會隊的主場告別賽。（美聯社資料照）

每年票房持續墊底的坦帕灣光芒打算出走了，球團老闆宣稱他們未來要採用「雙主場」制度，開闢加拿大的蒙特婁為第二個家，分割每季81場主場賽事。憤怒的坦帕灣球迷揚言要燒光購買過的光芒商品，不過光芒要整個搬走也沒那麼容易。

光芒老闆史騰柏格(Stuart Sternberg)對球迷非常不滿，平常你們不來看球，現在要搬家了又在窮嚷嚷。抗議的和不來看球的並不是同一批人，但是對於光芒沒有差別，反正他們票房失利，每場平均不到1.5萬人，還有什麼可說的呢。

然而光芒主場(純品康納球場)位於聖彼德斯堡，市長不許他們搬家，他們與城市球場的合約持續到2027年，合約中還包含「每年打滿81場」的約定，這是一般球隊不會簽的條款。換言之，除非市長允許，否則光芒出走或是腳踏兩條船就會被告違約。《運動畫刊》嘲笑這是光芒老闆的計謀，他希望藉此跟市長敲來一座納稅人出錢蓋的新球場。

有些蒙特婁球迷期待當年的博覽會隊能夠復活，當年博覽會隊經營不善，在2004年出走至華盛頓成為國民隊。蒙特婁是大聯盟首支境外球隊的落腳處，那邊是以法語人口為主，但有很多人愛看棒球。現在的另一大阻力為光芒球員，他們對此普遍反感，屆時光芒還要付出額外補貼才能留住球員。

(中時電子報)