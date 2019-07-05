醫生表示，男子檢查後發現，大腦皮質萎縮、貧血嚴重。(翻攝YOUTUBE)

保溫瓶方便又環保，但使用上有些細節要注意。腎臟科醫師表示，一名男子習慣每天用保溫瓶裝咖啡喝，長達近20年，某日恍神出車禍送醫，才發現竟是鉛中毒影響，造成他出現大腦皮質萎縮、嚴重貧血、失智等狀況，最後不幸過世。

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中分享案例，一名50多歲男子，有30年開車經驗，未曾發生過車禍，某天上班途中，突然恍惚直接撞進早餐店，警方調查，他沒有喝酒或吃藥情形，他自己也表示，早上醒來精神都很好，但突然有段時間恍神，完全不記得在開車。

洪永祥表示，男子送醫檢查後發現，大腦皮質萎縮、貧血嚴重，另外腎功能也不好，男子太太透露，先生最近變得容易疲勞，味覺突然改變，「以前不喜歡吃很鹹的東西，最近卻抱怨菜不夠鹹，鹽巴醬油要加很多」，洪永祥聽完，覺得應該是重金屬中毒，經篩檢發現是鉛中毒。

醫生表示，該男子保溫瓶用了近20年，內部已千瘡百孔，每天依然裝咖啡來喝。(翻攝YOUTUBE)

洪永祥進一步詢問可能攝取到鉛的來源，像是工作接觸(如油漆)、部分中藥、或是金屬容器等，男子太太才想起，先生有個用了10幾20年的保溫瓶，每天裝咖啡帶去公司喝，但保溫瓶內有許多生鏽和裂痕已千瘡百孔，洪永祥研判，應是造成鉛中毒主因；該男子大腦皮質退化及失智狀況日漸嚴重，之後因嗆到引發吸入性肺炎而不幸身亡，從車禍到過世僅一年時間。

毒物專家也提醒，使用保溫杯盛裝含蛋白質的飲料（像是豆漿、牛奶等），2小時內要喝完，否則會開始滋生細菌，另外，金屬材質最怕含酸鹼的東西，像是檸檬水、碳酸飲料、中草藥、茶等，若保溫杯抗腐蝕性材質不好或使用太久產生明顯刮痕，可能會使鉛、鎘鉻溶解，長期飲用恐造成中毒。

(中時電子報)