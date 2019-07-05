衛福部去年9月發布特管辦法，開放六項自體細胞治療項目，今天進一步公布經核准的細胞治療醫院及治療項目，衛福部官員表示，三軍總醫院及中國醫藥大學附設醫院兩家醫院，經核准得執行自體免疫細胞治療惡性血液腫瘤及部分第四期實體癌，此外，目前尚有26家醫療機構逾50件申請案於審查中，衛福部將陸續於衛福部網頁公告通過名單及治療項目、適應症供有需要的民眾參考。

衛福部醫事司司長石崇良表示，依特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法（簡稱特管辦法）規定，醫療機構得擬定完整計畫書向衛福部提出申請，內容需包括細胞治療療程、技術說明書、細胞完整製程與品質控管計畫等，另為保障民眾權益，亦要求施行醫院應依治療成效訂定分階段收費及退費方式，包括無法產生符合規格的細胞製品（含檢體量不足）、病人身體狀況經醫師評估不適合繼續接受治療及因其他無法預期因素未能按原治療計畫完成療程等情況，並

報地方衛生局核准。

石崇良強調，依目前的臨床證據，細胞治療並非癌症治療的萬靈丹，應徵詢醫師的專業意見，切勿聽信坊間誇大不實的違法廣告；為杜絕未經許可的機構胡亂廣告，將要求地方衛生局嚴格取締落實執法，並規劃建置細胞治療網站，未來會陸續公布核准的醫療機構名單、施行項目、適應症、收費方式與金額、治療成效，及符合人體細胞組織優良操作規範（GTP）的細胞製備場所名單等資訊，供民眾參考，若民眾發現任何醫療機構或廠商未經許可執行細胞治療，可逕向所在地衛生局提出檢舉。經衛福部核可執行自體免疫細胞治療醫療院所及項目，民眾可上網查詢。（網址：https：／／is.gd／lRvZ4T )。

(中時 )