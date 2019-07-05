每到夏天，窗外的陽光和藍天白雲就像在聲聲呼喚你心裡的旅遊魂！而台灣人真的超愛旅遊，根據交通部觀光局統計，去年國人出國達1,664萬4,684人次，年增6.32％，創歷史新高！不過出門度假去，在整理心情前請先整理行囊，但你是不是也有這樣的困擾～衣服百百款卻怎麼穿都不對勁，站在鏡子前就是會卡關！炎熱的天氣更讓你光想該怎麼穿得舒適就煩躁！其實要解決困擾沒有想像中難，選對衣服就像身邊多了一位神級隊友助攻，不同的度假模式有不同的服裝方案，讓你天天出門都像出門度假一樣踏著超輕快的步伐！

【極限度假模式，舒適、機能、百搭如何All in one？】

想要穿的衣服好多，而且都要搭配好再帶出門，耗時又佔行李空間！這時最需要＂百搭款＂的衣物，而百搭款的定義到底是什麼？該怎麼挑、怎麼買？其實，真正的百搭就是當你在挑選時，無須存在太多的自我設限和刻板印象，上身、下身分開挑選也無妨，因為百搭單品就是讓你能夠隨心搭配，輕鬆駕馭。

但是選擇百搭款可不代表必須與功能、舒適妥協，像是夏日出遊最常露營、去海邊等等進行「極限度假模式」，常常天氣一熱就汗流浹背、全身黏膩壞了好心情，整個人也顯得好不清爽！這時只要準備幾件UNIQLO「DRY-EX系列」就可以免除困擾。以機能性為主的「DRY-EX系列」，它最強的排汗速乾功能可以幫助快速揮別黏膩窘況，還擁有多色上衣、短褲可挑選，超過10種顏色任由需求隨意搭配，完全就是夏季最強神隊友！除了機能還兼顧了聰明穿搭，讓你造型輕便率性、天天都像在度假！

DRY-EX系列以機能性快乾、拒黏膩為訴求，特別適合夏天的穿搭。(圖片/業者提供)

【網美度假模式，拍照打卡如何簡單又時尚？】

平常忙於工作、家事，好不容易安排的假期終於來臨，準備好和好友大肆享受一番！「網美度假模式」聚在一起除了吃美食、放鬆之外，拍照、打卡也是重要行程之一，於是在安排穿搭之際，也同樣在乎舒適自在的感覺，才能在炎炎夏日愉快的享受假期和旅程。

以女裝為例，UNIQLO推出的超柔棉長襯衫、特級亞麻開領襯衫，都是舒適、輕盈的材質，就算在炎炎夏日下走動也不怕流汗濕黏，隨時都能有完美狀態，而且開領設計凸顯女性的肩頸線條，擁有顯瘦的視覺效果；男裝的牛仔外套、超柔棉府綢襯衫互相搭配，親膚材質不刺肌膚，看起來簡單又有型，襯衫單穿也很休閒帥氣，這時無論男女再戴個墨鏡，讓整體時尚度level up！

網美度假模式也難不倒UNIQLO，男女裝有型搭配隨時就是網美、網帥。 (圖片/業者提供)

【假裝度假模式，忙碌也要像在旅遊？】

許多人忙於工作、照顧家庭，根本沒有多餘的時間好好放鬆度假，貼心的UNIQLO早就已經為你想好了，「假裝度假模式」讓你就算在上班、做家事，或只是簡單附近走走，也讓你的心情像度假一樣輕鬆又愉悅！男女都能穿的U 圓領T恤100%棉質，親膚材質不會讓肌膚又刺又癢，高溫夏季微風吹過也能好舒服，而且款式偏寬鬆，因此大動作也不會受限制，素面設計又有多種顏色，下半身怎麼搭都簡單有型；女裝還有牛仔中長裙、特級彈性刷破牛仔褲、高腰寬版七分牛仔褲，百搭的牛仔褲再加上一點不同剪裁與點綴，讓穿搭一點都不無聊，而且上衣怎麼搭都不會錯，穿去上班也很妥當，重點舒適的感覺就像心情隨時像度假一樣美麗！

「假裝度假模式」的輕鬆舒適感，讓你擁有彷彿正在度假的好心情。(圖片/業者提供)

【發懶度假模式，如何放鬆又舒適？】

不過夏日炎炎，當然也有許多人會利用難得的假期待在家發懶，畢竟待在家裡吹著冷氣，輕鬆地看看書、看電影，這絕對是很棒的放鬆計畫。厲害的UNIQLO竟然能讓你就算待在家也能像是外出度假一樣開心！「發懶度假模式」推薦女性3款超舒適上衣，像是AIRism 細肩帶背心系列、坦克背心系列、U領T恤，肩帶粗細隨個人喜好選擇，下半身更可以隨意搭配，讓你待在家就算什麼都不做，也彷彿偷得浮生半日閒般地享受在家放空的幸福感。

「發懶度假模式」推薦適合在家穿的3款舒適上衣。 (圖片/業者提供)

【買好買滿趁現在！LET’S TRAVEL大放假祭】

這次UNIQLO為了滿足各式度假模式的穿搭需求，特別針對夏季7月釋出LET’S TRAVEL大放假祭優惠，7/5至7/18，快跟著以下3個UNIQLO特別嚴選的好康優惠，從衣服、訂房、行李箱都超貼心幫你網羅！趕快跟著UNIQLO拾起出門的勇氣一起開心度假去！

〈首次合購優惠〉

7/5至7/11，凡購買男女裝DRY-EX與Ultra Stretch Active指定款，首次59折合購優惠，兩件只要NT$690（原兩件NT$1,180），為自己省下超多旅遊基金！

〈APP會員獨享〉

7/5至7/18，消費不限金額，於結帳時掃描UNIQLO APP會員條碼，即可獲得LINE旅遊+Agoda合計11%訂房優惠乙次，讓訂房省錢也超easy！

〈網路留言抽旅行箱組合〉

7/3至7/18，參加UNIQLO Facebook指定貼文活動，即有機會抽中獎品總市值約NT$18,000的獨家客製行李箱乙個加上夏季出遊精選商品組乙組，全台限量3位，快手刀參加幫自己打造最酷炫的行李箱！https://s.uniqlo.com/2Xsg83S

(中時電子報)