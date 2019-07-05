今年滿80歲的王阿嬤（化名），本身有慢性C型肝炎，一直有定期前往醫院抽血、檢查追蹤。在六年前的一次檢查中，赫然發現肝臟長了一顆2公分腫瘤，後兩年間因復發也陸續接受兩次電燒治療。去年初回診，因胎兒蛋白高達42255透過電腦斷層檢查發現腹部有淋巴結異常腫大，經醫師評估後開始服用肝癌一線標靶藥物，直到今年回診檢查，腹部內的淋巴結腫瘤已全部消失，目前王阿嬤仍持續遵循醫囑，按時用藥回診，持續控制病情。

收治王阿嬤的基隆長庚醫院腸胃科主治醫師嚴卓立表示，如果癌細胞開始遠端轉移，出現於肺部、淋巴結、骨頭或肝臟內血管栓塞，導致患者無法接受局部治療或動態栓塞時，便為晚期肝癌。近年晚期肝癌治療選項多元，又可分為一、二線階段治療，目前一線治療大多使用口服標靶藥物，若開始失去效果則會進入第二線治療。依相關數據顯示，服用一線標靶藥物後讓腫瘤消失或減小的機率雖只有1～8％，但只要積極接受治療，一、二線藥物接軌有望大大延長患者生命。

嚴卓立指出，目前二線治療主要有標靶藥物與免疫治療兩種選項，原則上都可與一線標靶藥物做接軌治療，且在今年均已有條件下開放健保給付，協助減輕患者經濟上的負擔。在臨床上，二線標靶藥物副作用與一線標靶藥物類似，服用後可能產生手足起水泡、脫皮、疼痛、腹瀉、高血壓，但可透過藥物控制及劑量調整緩解不適；無論是二線標靶或免疫療法，患者都需具備一定的肝功能才能接受治療，民眾如有肝炎、肝硬化等症狀，務必切記定期回診追蹤，及早發現、及早治療。

(中時 )