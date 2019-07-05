海巡人員以繩索固定側翻舢舨，避免持續沉入港底。（王文吉翻攝）

海巡人員出動救生艇，佈設攔油索，避免船筏用油外洩。（王文吉翻攝）

梧棲漁港傳翻船意外！1艘海釣舢舨4日上午疑似進水，在碼頭邊載浮載沉，由於舢舨進水嚴重，90度側翻，幾乎快要沉沒，幸好海巡人員以繩索固定，船上也無人受困。船主聯絡吊車到場，將「華航168」吊起送修，現場人員看到船名，忍不住說「還好是不是華航飛機！」

梧棲漁港翻船發生在4日早上8時許，當時梧棲安檢所巡港人員於梧棲漁港小船浮動碼頭，發現「華航168」舢舨疑似進水，於碼頭邊載浮載沉，海巡人員隨即通知船主及漁會到場處置，並通報台中市海岸資源漁業發展所協處。

海巡人員為嚴防船筏用油外洩，立即放置攔油索於船隻周遭，並運用智慧型港監系統監看有無漏油情事。據了解，「華航168」停放在梧棲漁港內，已有1年多出港，無預警傾斜側翻在港區，所幸無油汙外漏及人員受傷。

賴姓船主接獲通報，立即聯絡吊車廠商，將舢舨從水面下吊起，漏光船艙水量，並移置岸上檢查船身進水原因。海巡人員研判「華航168」久未出港，可能遭風浪拍打，撞擊碼頭，造成船身破損，進水應有一段時間了。

(中時 )