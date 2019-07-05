蔡英文總統5日上午和內政部長徐國勇、立委吳琪銘、蘇巧慧等人參訪三峽清水祖師廟，針對24歲勇警李承翰處理補票糾紛卻遭鄭姓男子持刀刺死，徐國勇表示將會優先將250支電擊槍撥發給鐵路、高鐵警察，保障員警執勤安全。

蔡英文總統上午前往三峽祖師廟參訪，早一步抵達現場的內政部長徐國勇，針對鐵路勇警李承翰不幸殉職表示，為了亡羊補牢，內政部將緊急採購250支電擊槍，並將這批電擊槍優先撥發給鐵路警察、高鐵警察使用，保障員警執勤安全。

蔡英文則是在9時50分左右抵達祖師廟，並品嚐當地農產碧螺春、蜜香紅茶，綠竹筍粥。她致詞大談3年以來政績，表示以往22年來多位總統都沒做到，但她任內可望讓台灣脫離口蹄疫疫區；另蔡英文也對稅改提出看法，表示經過過去3年努力今年讓民眾報稅時可以減稅，並當場詢問線場民眾友沒有感？現場民眾也高聲表示「很有感」。

隨後蔡英文總統轉往桃園八德，了解捷運三鶯線延伸到八德計畫後，轉往三峽地區的老店「蘇記水餃」用餐，下午再參訪被文化部列為「地方工藝之家」的鶯歌陶藝大師許朝宗的「吉洲窯」及鶯歌陶瓷老街。

(中時 )