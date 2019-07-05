台南市6月29日爆發首例本土登革熱，目前累計4例，連續2天未再傳新增病例，行政院副院長陳其邁今天下午將南下主持行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組會議，並視察疫情熱區中西區福德祠，登革熱防治中心指出，目前4例當中，首例永康區男子、第4例2歲女童已出院，另2名71、74歲婦人這2天也可望出院。

由於天公不作美，連日降雨不歇，防疫人員積極清除疫情熱區病媒蚊孳生源，4日從東菜市及周邊清出2.5噸髒亂廢棄物，1周來見到陽性容器有孑孓就開罰，迄已開出30多張告發單開罰。

防疫團隊呼籲，陣雨不斷，這幾天巡查發現，屋頂天溝及屋後溝交錯積水嚴重，陽台及地下室若積水都容易成為孳生病媒蚊高風險場域，提醒民眾雨後應澈底清除屋後溝及天溝，隨時清淤保持不積水並流動暢通，避免病媒蚊孳生。

今天防治重點以東區東門里為主，分為上下午進行化學防治總共420戶，且為防堵疫情持續擴散，執行強力孳清擴大化學防治範圍，防疫團隊使用「台南市登革熱疫情地理資訊系統」，以科技防蚊科學化方法，繪製化學防治及孳生源清除範圍地圖，簡化工作產製圖表，減少10倍作業時間，就可畫定應主動清除孳生源範圍區塊及村里，迅速執行孳清及化學防治，避免疫情在社區擴散。

(中時 )