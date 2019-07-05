台中市長盧秀燕5日在參加身障桌球體驗活動後，對媒體追問不出席院會，盧以另有行程不多做回應。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕5日在參加身障桌球體驗活動後，對媒體追問是否以不出席院會，表達對中央補助大小眼的抗議，盧以另有行程不受訪；新聞局長吳皇昇表示，盧不出席並不是抗議，而是站在台中市民立場，捍衛市民權益，如果開會沒有得到實質幫助，不如就在台中專心拚市政，對台中市民才有幫助。

針對中央宣稱，今年1月至今，行政院已核給台中市補助款超過300億元；市府新聞局長吳皇昇表示，中央核撥給台中市300億元都 是例行性、一般性補助，就是不管誰執政都會拿到的補助，與市府提出市民需要的急迫性補助，目前都沒有得到妥善的回應，和300億元補助是兩碼子事。

中央補助一國兩制，台中市長盧秀燕以拒絕出席行政院會表達不滿，吳皇昇受訪時指出，盧秀燕不是一直不出席，要等中央和地方是真正締造「夥伴關係」，在夥伴關係狀況之下，「盧市長出席行政院會才有其價值和意義」。

吳皇昇強調，開會需要開出決議、結論，而且是要對與會者各方面都有幫助，如果盧秀燕們出席行政院會，得不到任何善意的回應，對台中市民有利，出席行政院會的意義何在呢？

盧秀燕不出席行政院會，是否為補助大小眼表達抗議？吳皇昇表示，「基本上並不是說抗議，而是說我們應該要站在台中市民的立場，去捍衛台中市民權益，這種狀況不是抗議」，如果開會沒有得到實質幫助，不如就在台中專心拚市政，對台中市民才有幫助。

吳皇昇強調，盧秀燕不覺委屈，真正委屈的是，台中市民在這個可能政黨意識形態當中，受到很大負面影響，包括台中市一年上繳中央的稅大約1400億元左右，但台中市每年平均只拿到6、700億元，但台中市今年提出相關市民急迫的建設需求補助，卻沒有得到中央妥善的回應和幫助。

對行政院長蘇貞昌用行動來證明他關心台中市長，吳皇昇說，昨天蘇揆來視察康橋計畫的建設，其實，該建設是在去年之前就核定補助經費，並不是台中市今年所提出，感謝蘇揆來關心這項建設，台中市府在治水工程都會全力配合，治水工程就是地方和中央的夥伴關係。

吳皇昇表示，台中市更關心的事，如托育政策上路之後，台中市府是配合中央，中央實施這項政策，台中市先實施需要19億元左右經費，但今年中央願意給台中市一半經費，理由竟然是台中市已先實施平價托育政策，所以他們只給台中一半經費，這是一種變相懲罰，已經先實施托育政策的直轄市，對台中市民而言，不公平。

(中時 )