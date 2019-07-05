國民黨副主席曾永權5日出席國民黨中央黨部，主持「反鐵籠公投 凱道大會師」活動前記者會，活動當天國民黨5位總統初選參選人也會一起出席。會後工人員換場清除海報，緊接著進行下一場活動。（鄧博仁攝）

國民黨將在7日舉辦「反鐵籠公投 凱道大會師」活動，預計號召10萬人參與，今也召開記者會公布活動流程，以及5位主持人歐陽龍、鄭麗文、江岷欽、萬美玲、魯明哲。黨副主席兼秘書長曾永權強調，活動當天會讓凱道到景福門，以及兩邊中山南路、信義路及仁愛路，都有人「溢出來」，讓人滿為患、人山人海，大家一同發出台灣人民的怒吼。

對於各界關心當天韓粉、郭粉互動，是否可能發生衝突？曾永權表示，國民黨已正式對外表達，非常歡迎來自各地對民進黨不滿、反對沒收公投、踐踏台灣民權的人一同參加，當然也會有黨內初選參選人的支持者會到現場一同聲討民進黨政府，「所以也一再懇請大家要熱情，也要展現團結，這點目前得到的初步情形、狀況，反應都非常好」。

至於傳出有挺韓團體發動「反動員」，是否擔心活動當天失焦？曾則說，基本上國民黨非常有信心，因為反鐵籠公投一事非常嚴肅，大會也以聲討「民主已死」作為活動主軸，對活動一致心聲有非常信心。

黨發言人歐陽龍也說，無論是朱粉、郭粉、韓粉、張粉或任何粉，都應該是中華民國粉，這是辦77活動的最大目的，相信不會失焦，大家憂慮的問題也堅信不會發生，因此呼籲韓粉、郭粉都來，大家一起來，核心價值就是反鐵籠公投。

國民黨「反鐵籠公投 凱道大會師」活動將在7日下午2時30分進行暖場表演、下午3時正式開始，安排5位主持人開場後，分別由公投團體、彰化以北10縣市議長及代表、立院三長等上台開講，並預定在下午近4時由黨主席吳敦義、前總統馬英九及5位黨內初選參選人首度同台，一一致詞、發表演說，整場活動則預計在傍晚5時結束。

曾永權指出，針對這次民進黨將公投關入鐵籠的凱道大會師，國民黨邀請了志同道合的民間社團、國民黨立法院黨團，以及彰化以北10個縣市議會共同參與，也邀請馬英九等歷任黨主席，5位國民黨初選參選人也將一同出席，結合這麼大的力量，就是要共同對民進黨鴨霸的沒收公投，表達最沈痛的心聲，以及最嚴厲的譴責。

他批評，民進黨政府一方面關切香港民主人權，一方面卻又沒收公投，沒收台灣人民的直接民權，大玩兩面手法，「難道台灣人民的人權不如香港嗎？」民進黨的盤算就是若對選情有利，就公投綁大選，反之對選情不利的，就鴨霸的強制推動修法、沒收公投，這種投機作風已引起台灣全民憤怒，因此這次要結合所有憤怒力量一同上凱道，發出正義的怒吼。

(中時 )