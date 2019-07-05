鐵路警察局警員李承瀚不幸殉職，亞洲警察學會秘書長葉毓蘭上午在臉書開砲，全台鐵路警察早在民國90年起就已經員警不夠，而且在90年時任銓敘部次長李逸洋〈經查應是內政部次長〉堅持將鐵路警察局裁撤，從原本900多裁至300名左右，最終要裁撤鐵警局，後來發生南迴搞軌案鐵警才繼續留下來，今天發生員警被殺，誰要負責？

葉毓蘭表示，鐵路警察局目前只有官警624名，扣除內勤、幹部，有407名基層員警，分成台北⑼、台中⑼、高雄⑻、花蓮⑺四個分局，33個派出所，負責台鐵、高鐵、各車站安全及護車勤務。很多小派出所都衹有二人在勤，要想同時派出雙警處理，談何容易？

葉毓蘭還說，「學生告訴我，民進黨執政時， 警察的人力政策，在政黨輪替後，常常淪為政治道具。為了民粹、選票，先把公權力打趴，淪為服務業，殺警免死，撞警成殘輕判，辱罵警察奴才不起訴，警察用槍全都踰越比例原則。」

為此葉毓蘭痛批，你〈蔡英文〉告訴我：「要人給人，要錢給錢」，我告訴你，我們要的是尊嚴，要的是公道，要的讓每個警消都可以安全下莊，都可以回家陪伴家人！

(中時電子報)