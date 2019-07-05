英扣伊朗走私油輪 美叫好 德黑蘭怒了 11:432019/07/05 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 英國皇家海軍陸戰隊4日在英屬直布羅陀攔下一艘伊朗大型油輪的畫面。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國皇家海軍陸戰隊4日在直布羅陀（Gibraltar）扣押一艘伊朗大型油輪，據信它意圖違反歐盟（EU）制裁，將油運到敘利亞。而這大動作已激怒德黑蘭，可能升高伊朗與西方的對抗。 (中時電子報) #伊朗 #英國 #美國 #油輪 #敘利亞 也許您會感興趣 推薦閱讀 沒在怕！伊朗稱擊落美無人機 11:272019/06/20 軍事 伊朗爽了！自製飛彈打下美無人機 12:572019/06/21 軍事 沒想清楚 美先進無人機成昂貴目標 15:332019/06/22 軍事 擊落美40億無人機 伊朗1天要付37億 09:042019/06/25 軍事 伊朗搞不定 波灣緊張 美F-22重返中東 09:122019/06/29 軍事 軍事熱門新聞 老美煩不完！ 印度2020年要接收俄S-400 - 戰略 救救福特號！美修超航母向外求援 - 軍事 鈦合金核動力 俄失事深潛器身負絕密任務 - 軍事 陸彈道導彈成航母殺手 關鍵在南海島礁上 - 軍事 先下手！為S-400抗美制裁 土囤F-16零件 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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