台鐵自強號列車3日晚間發生補票糾紛，衝突中鐵路警察遭54歲的鄭姓男子持刀捅腹，不幸殉職。對於台鐵發生的悲劇，經常評論時事的網紅「廣告小妹」假設「如果今天死亡的不是警察而是乘客，會發生什麼事？」她分析，警察除了被社會輿論追殺、家屬提告，恐怕還要被記檢討，不禁感嘆「在台灣當警察好難！」

廣告小妹在臉書發文表示，她的母親先前到台灣旅遊時，發現台灣的警察態度太良好，良好到旁人都覺得一定很好欺負，還有位臉友問「要是換成是紐約警察，那警察不會死吧？」廣告小妹認為，雖然紐約警察死亡率更高，但不會是死在水果刀下。

廣告小妹指出，她發現許多人會在某些議題上呼籲提高警察執法權，但是在另一些議題上，警察才剛碰到身體就高呼執法過當；對比紐約，在執法程序沒有明顯失當的情況下，紐約絕大多數民眾是會支持警察那方的。

廣告小妹說，警察的執法權，不只是政府給予的，還需民眾的支持；反過來思考，如果今天死亡的不是警察，是那位乘客受傷會發生什麼事？當路人紛紛上傳影片，恐怕會被砲轟「警察打人」，除了社會輿論追殺警察、家屬對警方提告、立委和媒體天天輪流在警局出現、警察被記過還要檢討等，廣告小妹不禁大嘆「在台灣當警察，好難啊！」

(中時電子報)