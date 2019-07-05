金門補選立委陳玉珍上任滿100天，亮眼表現普獲鄉親肯定。根據最新民調顯示，8成鄉親滿意她的「百日問政」成績，對她重返國民黨和爭取連任，預期帶來加分作用。未來藍營動向如何？備受地方注目。

依據最新民調發現，受訪縣民對立委陳玉珍給予高度評價，74.9％的受訪者對她的服務熱忱感到滿意，77％的縣民肯定她的問政專業度，74.5％的人滿意她的品德操守。

就問政內容來看，71.2％的受訪者滿意她爭取改善金門醫療資源的表現，79.9％的縣民肯定她協調改善往返台灣海空運輸的表現，72.2％的民眾對她爭取加強金門地方交通建設的表現感到滿意，76.1％的人肯定她擔任立委之後提高金門能見度。

整體調查分析，80.6％的受訪縣民滿意陳玉珍的問政表現，感到不滿意的僅有13.3％，另有6.1％未表示意見。進一步調查也顯示，鄉親滿意她的問政表現，主要原因是認為她有做事、態度親切與服務認真的比例占70.9％，其它如改善交通、醫療設備等也獲得好評。

此次調查由艾普羅民調公司執行，在6月25日至28日晚間進行，以金門縣住宅電話簿為隨機抽樣清冊，採用電話訪問，共成功訪問713名年滿20歲縣民，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.7個百分點。

去年底立委補選，在6搶1中脫穎而出的陳玉珍，遭國民黨以違紀參選撤銷黨籍，她在就職後向中央考紀會申覆請求撤銷處分，並立即加入立院國民黨團運作，新一代「金門戰將」的表現深獲肯定。一般評估她重返國民黨，已是指日可待的事，披掛藍軍戰袍守住金門1席立委，讓藍天繼續高掛，可能性也愈來愈高。

(中時 )