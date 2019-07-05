網紅「館長」陳之漢日前日前在直播中點名吳宗憲、羅志祥等大咖藝人「假愛台」、「兩邊都要撈」，惹毛「憲哥」吳宗憲昨(3日)開直播回嗆館長，不要吹噓做公益「拿公益來比啊！921你捐多少？」不料，館回昨（4 日）又在臉書回擊「921那天只睡4小時，整天挖屍體用生命去挖。」。

翻攝自館長臉書。

館長昨在臉書PO文寫道「自己921那天只睡4小時，整天挖屍體用生命去挖，隨時會崩塌我們依然在危樓下作業，前14天我沒換過內褲沒洗過澡，沒吃飽飯也沒睡覺超過4小時，之後超過90天幫災民清理家園，天天睡在騎樓、學校走廊，沒有辦法天天洗澡，也沒有辦法天天換衣服常常3天到4天才洗一次。」

豈料，館長這次發文卻引發許多網友不滿，有人留言直指：「921挖大體的人，只有你出來叫囂！」。

一名暱稱「麻吉的娘」網友留言說「館長在現場挖大體的人，只有你出來叫囂，社會真的不需要這樣，慈濟的師兄們也默默抬大體，他們不是軍人，每個台灣人用自己的力量獻力。」

見館長拿921搬大體、挖遺體當公益，一名也網友不屑：「若是部隊支援救災、助農，與老百姓自發性行為確實是有差異的，實在不需為了自己的立場與主觀意識，去批評與攻擊別人(損陰德)，行善也不需比較與量化.，為自己積德積福嘛～然不成是為了炫耀？貶低嘲笑別人?，」，對此，另一名網友在樓下也留言：「當兵被派去挖屍體很正常，又不是你自願的！」。

針對館長批藝人「假愛台」、「兩邊都要賺」，網友「麻吉的娘」留言表示「這跟去越南、美國、日本沒有差別的，就是賺錢，你不要單挑吳宗憲，周董，蔡依林，庾澄慶，阿妹等，她們賺錢沒有錯，也是他們本事」，文末還說「館長你當網紅賺錢也是合理的，有需要製造社會風浪，你才能紅嗎？」。

(中時電子報)