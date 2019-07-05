國民黨主席吳敦義（中）5日在國民黨黨中央黨部說明總統初選民調相關事宜，吳敦義表示，民調小組執行的成員，承辦初選的民調公司，在做民調的過程中，務必公正客觀嚴謹，能經的起任何檢驗。（鄧博仁攝）

國民黨主席吳敦義（左）5日在國民黨黨中央黨部說明總統初選民調相關事宜，會中跟大眾鞠躬了3次。吳敦義表示，民調小組執行的成員，承辦初選的民調公司，在做民調的過程中，務必公正客觀嚴謹，能經的起任何檢驗。（鄧博仁攝）

國民黨總統初選民調將在8至14日舉行，黨主席吳敦義今親自提出三點聲明，並強調40幾年從政過程，自己與員工從沒違法過，為擔任黨主席要保持公平、公正、公開作法，也並沒有自己參選的動機，更沒理由在作為第三人、又是黨的負責人，不可能為任何一位候選人做不公不義的事情，留下歷史永遠醜陋的紀錄，「各位可以放心，所有執行民調過程的人一定會大公無私」。

吳敦義今率黨副主席兼秘書長曾永權、國民黨民調小組召集人黃德福召開記者會，他指出，國民黨有史以來第一次辦理的總統選舉黨內初選民調將在8日至14日舉行，最近這段時間黨內同志或國人都對國民黨民調作業表達深切關心，甚至也有些質疑，網路上更有許多不實謠言，意圖醜化國民黨的民調作業。

他進一步強調，為使國民黨初選民調務必達到公平、公正、公開的目標與結果，民調執行小組成員、承辦初選民調的民調公司，以及黨中央相關人員已開了好幾次會議，大家只有一個目標，就是在做民調的過程中，務必公正、客觀、嚴謹，能經得起任何的檢驗，要為國民黨，甚至其他政黨立下一個民調作業的典範。

吳敦義接著說，7月2日邀請了五位參選人或其代表一同開會，確認民調作業的流程，而當天會議中，民調執行小組盡可能地將參選人所提出的建議納入民調作業規範中，會議結論也得到大家一致共識，而「五位參選人都同意接受的民調作業，外界實在沒有任何理由提出質疑，編造不實的謠言，以訛傳訛，意圖藉此分化我們黨內的團結」。

吳敦義並說，建立一個公正嚴謹的民調，是黨內初選最重要也最關鍵的一步，黨中央、五位參選人的陣營、民調執行小組的專家學者，以及各民調公司都以臨淵履薄的心情一起來努力，國民黨有完全的信心，能對本黨黨史上第一次最大規模、最關鍵的初選民調立下重要的典範。

曾永權也秀出5位參選人陣營簽署的會議結論，指出7月2日民調執行小組及5位參選人或其委託人，經歷5小時會議達成共識，每位都簽名、同意依照共識執行這次民調作業。他並說，這次民調國民黨會充滿信心完成，也成立中央民調選舉監察小組，聘請林政則擔任召集人，預定在民調期間分工，每天到5間民調公司現場執行監察勤務，「這就是黨中央展現公平的決心」。

(中時 )