長榮空服員罷工今第16天，經常揭發醫療弊案的「台灣百合正義會」在臉書發出「給長榮罷工空服員的一封公開信」指出，有900多位空服員想取回罷工三寶，建議向警局報案，並控告工會背信罪，若空服員擔心會被工會反控誣告罪，百合的律師團隊會全力反擊。

「台灣百合正義會」昨在臉書發出「給長榮罷工空服員的一封公開信」，向桃園空服員職業工會喊話，要工會顧及空服員權益外，也想想台灣旅客權益，百合還是希望這場罷工事件能盡快結束；並呼籲工會別淪為政治鬥爭的工具，那就不值得同情了。

台灣百合正義會在文中表示，台灣保全公司已於6月30日將空服員的罷工三寶歸還，結束委任契約；依該會情資顯示，還有約900餘位參與罷工的空服員想取回三寶並重回工作崗位，卻遭工會以需填寫退會申請書及切結書為由刁難，長榮公司雖釋出善意願協助辦理新證，但空服員仍擔心會有後遺症，進退兩難。

百合正義會指出，想要回飛行線上的空服員有一條路徑，空服員可分批到蘆竹分局南崁派出所，對桃園空服員職業工會及幹部，提出刑法第342條【背信罪】，提告理由是工會用切結書及退會申請書，刻意刁難拖延歸還三寶後，在取得報案三聯單，即可回長榮報到、申請復飛。

百合正義會說，空服員不用擔心會有誣告問題，如果有空服員使用此路徑回公司，工會膽敢對空服員提告，百合的律師團隊將提供免費諮詢及義務訴訟辯護，並且對桃服工會及好戰派幹部展開全力反擊。

至於是否真的有900位空服員想回公司上班，長榮及工會都未回應。

(中時電子報)