◎不滿中央卡韓 韓粉捐200萬做登革熱防疫

高市登革熱疫情發燒，不料中央給補助款不阿莎力，明顯「卡韓」作為，兩名韓粉看不下去，今（5）日透過市議員李眉蓁捐贈200萬現金給市長韓國瑜，用於登革熱防疫經費，強調「自己的蚊子自己殺！」、「庶民救庶民總統！」

◎空服員苦行 扛螃蟹步行到凱道

長榮空服員步行前往凱道的「長榮航橫行，空服員苦行」5日清晨5點40分出發，30位空服員以及家屬組成的隊伍要走8小時到凱道，空服員職業工會會員代表林昱嘉表示，就是要告訴總統，我們都是基層的勞工、跟你一樣都是女性，為了勞權的進步，我們也做了非常大的努力，希望能夠遞交陳情書。

◎保警支援 鐵警人力今天到位

鐵路警察李承翰遭鄭姓凶嫌刺殺殉職，嘉義所鐵警僅餘8名警力，更凸顯鐵警系統的人力、配備不足的問題，中央指示保安警力釋出支持鐵警勤務，5日有40名保警配置到鐵路警察局高雄分局，部分警力下午發配至嘉義派出所。

◎不擔心見劉結一被抹紅 柯P:他們非常嚴謹不冒失

台北市長柯文哲率團赴上海參加雙城論壇第3天，柯文哲今將前往昆山與台商座談，傍晚返回上海虹橋賓館參加歡送晚宴，傳出大陸國台辦主任劉結一可能於晚宴時與柯見面，對此，柯文哲今上午受訪表示，據他所知，劉結一還在北京，還沒收到上海通知，我們還是會照程序走，該報備會報備。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)