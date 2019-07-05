香港抗爭事件再次引起中英關係生變！競選英國保守黨領袖、有望成為下任首相的外交大臣韓特先前警告中國大陸，若不遵守《中英聯合聲明》，將會有嚴重後果，引起中方反嗆勿干預香港事務；如今韓特表示，對於是否會對北京制裁或是驅逐中國大陸外交官，韓特對兩者都不排除。

據英國《衛報》（The Guardian）3日報導，韓特（Jeremy Hunt）在接受英國廣播公司廣播節目訪問時，再次對近期香港修訂《逃犯條例》引起大規模示威運動表達關切。他再度表示，英國永遠都會把原則問題擺在商業利益之前，呼籲中國遵守對香港「一國兩制」的承諾。

至於可能就此事制裁中國大陸或驅逐外交官，韓特表示不排除這可能性，並說「沒有外交大臣能準確說出在這種情況下可能會發生的事。你需要使用美國前總統柯林頓（Bill Clinton）提過的『戰略模糊政策』。」

韓特1日時就在推特上表示，英國對香港和香港自由的支持毫不動搖，表示香港民眾應該享有和平抗爭的權利。韓特也同時強調，解決暴力的手段不是箝制，而是理解民眾展開示威的問題根源，民眾在乎的是，他們畢生享有的自由可能會受到新法（逃犯條例）危害。

對於韓特發言，中國大陸則反嗆「這種嚇唬，連英國媒體都矇不住」，並稱脫歐後的英國，與中國大陸戰略貿易利益尤其重要，英國很少有可打的外交或經濟牌隊赴中國大陸。BBC網站也分析表示，亨特對大陸可能面臨的「嚴重後果」閉口不談，「不僅因為英國很少有可打的外交或經濟牌，還因為他不想挑起可能進一步損害中英關係的後續衝突。」

(中時電子報)