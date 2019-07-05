台大校長管中閔在任職政務官期間為媒體撰寫評論，遭監察院以違法兼職彈劾，公務員懲戒委員會昨罕見公開審理，對此台大自主聯盟透過聲明表示，過去一多年，政府動員各單位和附屬團體接力鬥爭台大和校長當選人，不僅重創台大和台灣高教界，更嚴重侵犯人權丶踐踏法治丶壓制自由，「政府持續鬥爭台大，動搖台灣民主根基！」

台大自主聯盟以「政府持續鬥爭台大，動搖台灣民主根基」發文，並指出在過去一多年，政府動員各單位和附屬團體接力鬥爭臺大和校長當選人，最後，在各方壓力下，政府才勉強同意授證， 結束台大一年多無正式校長治理的窘境。

台大自主聯盟提到，正當我們慶幸校園恢復平靜丶師生可以專心向學之際，司法院公務員懲戒 委員會又以違反不得兼職規定為由，傳喚台大校長到會說明，並極罕見地 主動公開審理。

台大自主聯盟強調，強烈反對這種不合比例原則的審理方式，更譴責政府玩法違法，操作 「有罪推定」，完全剝奪了公民免於恐懼丶捍衛個人尊嚴的人權。

台大自主聯盟指出，大學自主最重要的基石之一就是校長由獨立委員會遴選。持續鬥爭台大校 長，想盡一切辦法拉下不屬意的人選，等同回到戒嚴時期的政府派任；更 是企圖震懾所有與政府意見不合的學者，不要爭取擔任大學校長丶出任遴 選委員。

台大自主聯盟認為，政府持續鬥爭台大，將迫使台大師生，若不附和政府立場，只能默不作聲， 從公眾事務中抽離，甚至被迫離開自己熱愛的學校和土地。那麼，台大又 如何在全球攬才招生，進而在激烈的高校競爭中保持不墜呢？

台大自主聯盟進一步指出，政府持續鬥爭台大，不僅讓校園不安，重擊大學自主，更嚴重損害了台灣 民主引以為傲的人權丶自由和法治。 身為台大的一份子，我們絕不坐視。

(旺報 )