成大醫院10幾年前在住院大樓10樓安寧病房外打造一處綜合基督教與佛堂的空間，讓家屬可為病患祈福，院方在2樓加護病房旁另外打造一間伊斯蘭祈禱室，供回教徒使用，成為南台灣第一家有伊斯蘭祈禱空間的醫院。

台灣鼓勵南向政策，來台的印尼移工、看護與交換學生越來越多，成大醫院院長楊俊佑發覺伊斯蘭國家人民也有信仰需求，去年在住院大樓2樓器官捐贈大愛區看見有印尼看護在獨自禱告，讓他認為有必要在醫院內打造伊斯蘭祈禱空間。

成醫表示，打造伊斯蘭祈禱空間並不容易，因為伊斯蘭教徒祈禱時需要獨立空間，還要洗手，因此需附設洗滌室、拖鞋與鋪毯空間，並放上可蘭經。

院方將伊斯蘭祈禱室設置在加護病房旁，整個空間花費100萬元，由在印尼經營礦業的印尼華僑鄭漢烈出錢捐贈。他也是成大土木系畢業的傑出校友，過去就曾出錢協助翻修成大校舍。

鄭漢烈認為很多印尼人到台灣生活，他們在信仰上很需要一處獨立空間。

成大醫院在完成基督教禱告室與佛堂後，未來伊斯蘭教徒也能在醫院安心為親友祈禱。楊俊佑與鄭漢烈、成大副校長張俊彥、校友中心陳寒濤等人5日一起揭牌，宣告祈禱室正式完工啟用。

(中時 )