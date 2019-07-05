回家吧氣球遭強風吹破 空服員叫好 12:072019/07/05 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮航空的綠色氣球不敵強風吹拂，洩氣破掉。（甘嘉雯翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空服員苦行出發時，綠色與粉紅色的大氣球在長榮大樓外面對立飄揚。（甘嘉雯攝） 目前罷工現場只剩下工會粉紅色的大氣球。（甘嘉雯攝） 目前罷工現場只剩下工會粉紅色的大氣球。（甘嘉雯攝） 長榮空服員罷工進入第16天，掛在長榮運航大樓上的綠色「回家吧」大型空飄氣球，因不敵風力，被吹到破掉洩氣，罷工空服員見狀不禁拍手叫好，而工會罷工棚上方昨晚也升起一顆粉紅色的大氣球，上面寫著「挺工回反威權」獨自飄揚。 綠色大型空飄氣球破掉洩氣，罷工空服員見狀不禁拍手叫好，有人認為是要大家跟氣球說掰掰。 長榮表示，目前綠色氣球已請廠商緊急修復，將在最短的時間內重新升起。而工會的粉紅色大氣球，則是支持者所贊助的。 (中時 ) #氣球 #罷工 #長榮 #空服員 #工會 也許您會感興趣 推薦閱讀 18金釵涉曠職 民航局要查 04:102019/07/01 生活新聞 看衰協商!空服工會2日上凱道 要小英聽心聲 11:172019/07/01 生活 回應「秋後」條款 長榮：0508不可能讓 15:242019/07/01 生活 18金釵罷飛真相曝光 長榮：乘客沒登機是因空服不服勤 15:432019/07/01 生活 長榮航：工會玩兩面手法 16:452019/07/01 生活 不只秋後算帳！長榮團體協約草案中驚見罷工預告期 18:112019/07/01 生活 長榮從沒把空服員當人看！前空姐淚揭殘酷真相 00:052019/07/02 生活 罷工空姐粉衣上凱道 給蔡英文的信…摺成紙飛機射出 00:052019/07/03 生活 長榮勞資密商 第三度協商時間未定 00:142019/07/04 生活 900空服想回長榮？一封公開信曝大絕招 11:512019/07/05 生活 生活熱門新聞 雨炸南台灣！下週颱風動向 專家這麼說 - 生活 每天吃蛋配茶 醫學博士：效果驚人 - 生活 900空服想回長榮？一封公開信曝大絕招 - 生活 葉黃素顧眼睛 但吃錯時間恐傷肝 - 生活 減肥別吃！這2種水果比吃肉還胖 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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