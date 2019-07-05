空服員苦行出發時，綠色與粉紅色的大氣球在長榮大樓外面對立飄揚。（甘嘉雯攝）

目前罷工現場只剩下工會粉紅色的大氣球。（甘嘉雯攝）

目前罷工現場只剩下工會粉紅色的大氣球。（甘嘉雯攝）

長榮空服員罷工進入第16天，掛在長榮運航大樓上的綠色「回家吧」大型空飄氣球，因不敵風力，被吹到破掉洩氣，罷工空服員見狀不禁拍手叫好，而工會罷工棚上方昨晚也升起一顆粉紅色的大氣球，上面寫著「挺工回反威權」獨自飄揚。

綠色大型空飄氣球破掉洩氣，罷工空服員見狀不禁拍手叫好，有人認為是要大家跟氣球說掰掰。

長榮表示，目前綠色氣球已請廠商緊急修復，將在最短的時間內重新升起。而工會的粉紅色大氣球，則是支持者所贊助的。

(中時 )