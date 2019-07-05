心路基金會希望透過「午餐膳食自立計畫」，找到更多對餐飲有興趣的智能障礙孩子，協助他們就業。（圖／心路基金會提供）

心路基金會希望透過「午餐膳食自立計畫」，找到更多對餐飲有興趣的智能障礙孩子，協助他們就業。（圖／心路基金會提供）

心路基金會4年前成立愛重服務中心，最長只能住2年、必要時僅能再延長2年，希望在中心期間，透過生活重建、職務再設計等方式，讓身心障礙者重返職場工作，未來將透過頂新和德文教基金會補助的「午餐膳食自立計畫」，找到更多對餐飲有興趣的智能障礙孩子，協助他們就業。

曾經在愛重服務中心受訓的輕度智能障礙者「阿明」，受訓期間被發現有擔任廚師助理的潛力，因而訓練他洗菜、切菜，還有搭乘大眾運輸等能力，後來再轉介至職業重建中心，經過就業服務員推薦、陪伴，至今已成為稱職的廚師助理。

心路基金會公共事務部主任劉又綺表示，愛重服務中心除了協助智能障礙者生活重建如打掃、人際互動外，還有職務再設計，服務過程中發現許多智能障礙者因為自信心不足、被家長保護過度等原因，因而較不敢進入廚房，因此向頂新和德基金會申請補助，希望透過老師的引導讓他們願意進入廚房、發揮潛力。

另，也獲頂新和德基金會補助的勝利廚房，希望透過產能為身心障礙者贏得工作尊嚴，目前勝利廚房已取得ISO 22000、HACCP等認證，勝利廚房經理張湘蓉表示，雖然已取得這些認證，但損益仍無法達成平衡，希望透過此次補助加強推廣外，也將增設料理手作體驗教室，讓身心障礙者化身為小助手，從「被教到教人」，提升責任感與自信，也增加與社會的連結。

2019年上半年頂新和德文教基金會辦理的「食食刻刻與愛同行 食公益捐助」計畫徵件，共有58間公益團體投入，最後選出包括勝利廚房、愚人之友社會福利基金會、全民食物銀行協會、心路基金會、慈愛教養院、聖愛教養院等6間公益團體。

(中時 )