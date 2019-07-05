第一名模林志玲上月閃電嫁給小7歲日本團體放浪兄弟成員Akira，林志玲對新婚生活低調，僅透過網路PO文和謝卡的「一切很突然但很美好」談新婚生活，不過就有大陸網友近日在洛杉磯捕獲野生林志玲和Akira，夫妻倆並肩而坐欣賞演唱會。
大陸網友昨(4日）曬出在洛杉磯直擊野生林志玲、Akira看演唱會照，只見林志玲坐在Akira身旁，她大方露香肩和美腿，手摸下巴欣賞表演，看起來相當愜意，而Akira則是身穿白色T恤和長褲，小倆口穿搭輕鬆又有型。而在另一張夫妻合體照中，經過放大仔細一看，林志玲深情望著老公，夫妻實在閃翻。
這是林志玲和Akira婚後首次合體，微博還以「林志玲夫婦婚後首合體」秒登熱搜榜，小倆口低調放閃更是被網狂讚：「志玲姐姐自帶光環很閃亮啊」、「志玲姐姐的儀態好棒～随手的路人拍都這麼好看」、「她老公真的越看越帥」。
(中時電子報)
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