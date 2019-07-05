國民黨下週展開總統初選民調，未參與初選的前立法院長王金平日前直指各陣營充斥「被做掉」焦慮，國民黨初選也有被民進黨操弄、決定候選人的疑慮；黨主席吳敦義隨即在中常會建議王出任民調小組「總督導」，卻遭王反批「轉移焦點無法解決當前危機」。對此，吳今日則表示，王金平暫未正面回應，但盼在民調作業開始進行前能得到首肯，黨副主席兼秘書長曾永權將持續邀請。

吳敦義今率黨副主席兼秘書長曾永權、國民黨民調小組召集人黃德福，針對民調作業召開記者會。面對媒體詢問是否仍邀請王金平擔任民調「總督導」？吳回應，不僅有意邀請，在上週中常會中也一致通過，邀請王金平擔任總督導，因為他曾表示關注，所以希望他能應邀，也是應全體中常委一致通過的邀請。

吳敦義接著說，現在王金平還未正面回應，會請曾永權繼續邀請，在民調作業開始進行前，希望能得到他的首肯。

此外，被問及若民調結果公布後，有參選人質疑民調不公，將如何處理？吳敦義表示，有疑義若是違反法律，就接受法律制裁，若做得不公不義，就會留下歷史惡名，也不能隨便汙衊、質疑，大家應本著良心，好好做一場中華民國頭一次總統初選，能夠用民調決定產生。他也意有所指稱，有政黨非常受到質疑，是完全不公開的，「所以現在要做一個好的典範」。

(中時 )